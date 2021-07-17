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В Оше начался третий тур конкурсного отбора в патрульную милицию

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- ВБ
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В Оше продолжается отбор кандидатов в Патрульную службу милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

"15 июля 2021 года начался III тур конкурса на оставшийся 25 должностей. В школе-лицей №42 "Керме Тоо" Оша состоялся тестирование кандидатов конкурса на вакантные должности отдела ПСМ по УВД города, где на тест было допущено 104 кандидата, приняли участие 88 кандидата. Из них успешно прошли 70 кандидата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 21-22 июля кандидаты будут сдавать нормативы по физической подготовке на центральном стадионе имени.Суюмбаева. Кандидаты должны иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт, служебное или водительское удостоверение). Форма одежда: спортивная.

Конкурсный отбор на 219 вакантной должности отдела патрульной службы милиции по УВД города Ош начался в марте 2020 года. Перед ведущих двух конкурсах приняли участие более чем 800 кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/403662
Теги:
МВД, Ош, Патрульная милиция, Кыргызстан
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