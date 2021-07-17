Напечатанный на 3D-принтере мост появился в столице Нидерландов Амстердаме, сообщает издание AS.

Отмечается, что изготовленную из нержавеющей стали конструкцию причудливой формы установили на одном из каналов города. На сборку моста длиной 12,2 метра и шириной 6,3 метра ушло шесть месяцев.

"Мы использовали газ и стандартную сварочную проволоку. Используя накопленный опыт о сварке, мы создали мост при помощи технологии, которая проста в использовании и уже применяется в большинстве промышленных компаний", - рассказал генеральный директор компании MX3D Гийс ван дер Фельден.

Он добавил, что процесс изготовления моста при помощи 3D-принтера не потребовал дополнительных компетенций помимо навыков сварщика.

Преимуществом нового сооружения назвали возможность впоследствии ремонтировать его как конструктор, заменяя необходимые части на новые. Кроме того, мост оснащен датчиками, которые измеряют напряжение материала, нагрузку и даже качество воздуха поблизости.