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КР и КНР обсуждают возможность производства в Кыргызстане вакцин от COVID

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- ВБ
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Зампредседателя кабмина Жылдыз Бакашова встретилась с председателем Пекинского центра культурного обмена "Путешествие во имя мира" Шао Чаньчунем. Они обсудили возможность строительства завода по производству вакцины от коронавируса на территории Кыргызстана, сообщает пресс-служба кабмина.

Подробности проекта не раскрываются. Бакашова лишь добавила, что защита интересов иностранных инвесторов является одним из приоритетных задач кабинета министров. Также стороны обсудили сотрудничество в области применения медикаментов китайского производства на растительной основе.


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URL: https://www.vb.kg/403664
Теги:
вакцина, правительство, коронавирус, COVID-19, COVID
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