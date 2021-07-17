КР и КНР обсуждают возможность производства в Кыргызстане вакцин от COVID

Зампредседателя кабмина Жылдыз Бакашова встретилась с председателем Пекинского центра культурного обмена "Путешествие во имя мира" Шао Чаньчунем. Они обсудили возможность строительства завода по производству вакцины от коронавируса на территории Кыргызстана, сообщает пресс-служба кабмина.

Подробности проекта не раскрываются. Бакашова лишь добавила, что защита интересов иностранных инвесторов является одним из приоритетных задач кабинета министров. Также стороны обсудили сотрудничество в области применения медикаментов китайского производства на растительной основе.