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Токмокская ТИК повторно пересчитает голоса на избирательных участках города

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- Александра Василькова, ВБ
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В Центральную избирательную комиссию поступило решение Токмокской ТИК о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города Токмок. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается в решении, в Токмокскую ТИК поступило заявление от политических партий "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар" с требованием о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города Токмок. Заявители сообщают, что не во всех избирательных участках произведен ручной подсчет голосов.

В решении Токмокской ТИК отмечается, что уполномоченного представителя политической партии "Эмгек" Сыдыгалиева У. имеются сомнения в составлении протоколов ручного подсчета голосов. В целях гласности и открытости Токмокская ТИК удовлетворила заявление политических партий "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар" о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города Токмок.

Согласно требованиям закона, повторный подсчет голосов должен проводится с обязательным присутствием членов Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия рассмотрит данное решение Токмокской ТИК.


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URL: https://www.vb.kg/403667
Теги:
ЦИК, Кыргызстан
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