Омбудсмен выступил против принудительной вакцинации сотрудников госорганов

На "Горячую линию 115" при аппарате акыйкатчы поступает много жалоб из регионов республики на то, что, в связи с распространением коронавируса, некоторые должностные лица страны стали принуждать людей к прохождению вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По сообщению многих заявителей, они находятся под давлением своего руководства, которое угрожает им в случае отказа от вакцинации, что их уволят или же снизят зарплату. При этом заявители настаивают на том, что не хотят принудительно вакцинироваться.

Учитывая большое количество подобных обращений и телефонных звонков на "Горячую линию 115", аппарат омбудсмена КР призывает руководителей всех государственных и муниципальных учреждений воздержаться от принуждения своих сотрудников к вакцинации и тем более, к их запугиванию различными мерами воздействия или репрессиями.

"Напоминаем, что за такое принуждение и преследования допустившие их руководители организаций будут наказываться по закону КР. Однако при этом следует отметить, что вакцинация – это общая политика стран всего мира, цель которой – заботиться о здоровье всего населения. В институте Омбудсмена КР согласны с тем, что делать прививки от коронавируса – это правильная мера обеспечения безопасности всего населения Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Аппарат акыйкатчы рекомендует Министерству здравоохранения и социального развития провести активную разъяснительную кампанию среди граждан республики, обеспечивать им доступ к современной информации, чтобы кыргызстанцы шли на вакцинацию добровольно, а не в принудительном порядке. При этом правоохранительные органы страны должны обеспечить безопасность граждан нашей республики и пресекать любые попытки принуждения к вакцинированию. В связи с этим граждане, подвергшиеся принуждению и запугиванию, должны официально обратиться в соответствующие государственные органы, а также в институт омбудсмена КР в случае, если правоохранительные органы республики не станут предпринимать соответствующих действий.