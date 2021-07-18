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Вулканизация, павильон, ограждения: в Бишкеке сносят незаконные объекты

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- Александра Василькова
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Управление землепользования и строительства совместно со спецподразделением МП "Тазалык" продолжают избавлять город от незаконных объектов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В жилом массиве "Ак-Ордо" на пересечении улиц Гагарина и Жакшылык демонтирована незаконно установленная вулканизация. Там же убран пункт маршрутного такси ОсОО "Дордой-Транс".В рамках реконструкции дорог по || фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет гранта КНР сносу подверглись капитальные заборы, подпадающие под строительство тротуара по улице Жукеева-Пудовкина №19, 24, 34.

Кроме того, с муниципальной территории убран 20-тонный контейнер на пересечении улиц Акылбекова и Достоевского. В рамках реконструкции дороги по улице Карасаева после разъяснительных работ в добровольном порядке демонтирован торговый павильон. По улице Ахунбаева убрали рекламную конструкцию без соответствующих документов.

Также снесены железные стойки в микрорайоне Джал. Демонтирован объект облегченного типа в виде магазина на пересечении улиц Каркыра и Садыр-Аке. Ограничители убраны и по улице Тыныстанова, а на пересечении улиц Буурдинская и Талды-Суу два контейнера. В микрорайоне Юг-2 такая же участь постигла павильон, у владельцев отсутствуют разрешительные документы.


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URL: https://www.vb.kg/403672
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