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Три политпартии обжаловали решение Токмокской ТИК о пересчете голосов

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- Александра Василькова
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В Центральную избирательную комиссию поступила жалоба от политических партий "Эл биримдиги", "Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы" на решение Токмокской ТИК провести повторный подсчет голосов на всех участках на повторных выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В своей жалобе представители политических партий просят отменить решения Токмокской ТИК принятых 16 июля 2021 года о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке №7077 и о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города Токмок, как необоснованные и принятые в интересах заявителей - политических партий "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар".

Как указывается в жалобе, Токмокская ТИК при принятии решения не выяснила должным образом основания и доказательства требований заявителей о пересчете, не пригласила и не заслушала наблюдателей, представителей партий и других участников выборного процесса. ЦИК рассмотрит жалобу на решения Токмокской ТИК.


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URL: https://www.vb.kg/403673
Теги:
выборы, местные выборы, ЦИК
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