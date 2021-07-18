Россия и страны ЦА Россия проведут серию учений против угроза из Афганистан

Военные России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана проведут в ближайшем будущем совместные учения на границе с Афганистаном. Инициатором их, сообщают "Известия", выступило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным издания, серия маневров продлится с августа по сентябрь. Войска данных стран отработают боевые действия на случай пересечения границ участниками движения "Талибан" и других террористических группировок.

Главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Финальными станут совместные антитеррористические командно-штабные учения ШОС "Мирная миссия – 2021" с участием более четырех тысяч военнослужащих, которые состоятся в сентября на территории Оренбургской области.

С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены авиагруппы российских баз в Кыргызстане и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300 в составе 201-й военной базы в Таджикистане.

В начале августа учения организуют в Сурхандарьинской области Узбекистана, на полигоне в Термезе, граничащим с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут сражаться с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.

В сентябре в Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдут специальные учения "Рубеж-2021" Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, созданных в 2001 году государствами - членами ОДКБ.