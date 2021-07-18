ЕФСР реализует в Кыргызстане новые проекты

В Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат встретилась с исполнительным директором Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андреем Широковым. Как сообщили в дипмиссии, стороны обменялись информацией по проектам, которые осуществляются, обсудили их дальнейшую реализацию.

Также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в области медицины, образования и энергетики. Речь шла и о возможности разработки новых проектов. Для координации сотрудничества решено установления постоянные контакты между посольством и руководством ЕФСР.

Напомним, что в начале июля состоялась передача современных мобильных медицинских комплексов (автопоездов) Кыргызской Республике в рамках реализации проекта "Караван здоровья", финансируемого на грантовой основе ЕФСР. В мероприятии в режиме видеомоста приняли участие заместитель председателя Кабинета министров - министр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров и Андрей Широков.

Целью данного проекта названо улучшение профилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности посредством организации целевых профилактических осмотров для выявления различных заболеваний, в том числе на ранней стадии.

Проектом также предполагается разработка необходимой нормативной и технической документации для автопоездов, включая технические регламенты, стандартные операционные процедуры, санитарно-эпидемиологические нормы, планы профилактических осмотров, основанные на анализе эпидемиологических данных. Разработанные документы позволят использовать автопоезда и для ликвидации последствий эпидемий и чрезвычайных ситуаций.

Мобильные медицинские комплексы, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, будут направлены в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу и в Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения, которые в своей деятельности охватят южные и северные регионы страны.

Объем грантового финансирования ЕФСР по проекту составляет 2 миллиона долларов.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8 миллиарда 513 миллионов долларов учрежден был учрежден в июне 2009 года правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили Евразийский банк развития функциями Управляющего средствами данного фонда.