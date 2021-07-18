"Золотую пальмовую ветвь" второй раз в истории получила женщина

Главный приз получил фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкурно, сообщает РБК.

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан" французского режиссера Джулии Дюкурно. При этом председатель жюри, американский режиссер Спайк Ли, объявил обладателя главной награды до того, как были названы остальные лауреаты.

Детали сюжета картины до премьеры держались в секрете. Как пишет Variety, героиня фильма занимается сексом с автомобилями и беременеет от них, а также жестоко убивает мужчин и женщин.

Это второй случай в истории Каннского кинофестиваля, когда главную награду получает женщина. В последний раз это была Джейн Кэмпион с фильмом "Пианино" в 1993 году.

Список лауреатов выглядит следующим образом:

"Золотая пальмовая ветвь" - "Титан", Джулия Дюкорно;

Гран-при разделили две картины - "Купе номер шесть"; финского режиссера Юхо Куосманена и иранский фильм "Герой" режиссера Асгара Фархади;

Специальные призы жюри получили Надав Лапид с картиной "Колено Ахеда" и "Память" Апичатпонга Вирасетакула.

Лучший режиссер -"Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса;

Лучшая мужская роль - Калеб Лэндри Джонс за роль в фильме "Нитрам" австралийского режиссёра Джастина Курзеля;

Лучшая женская роль - Рената Рейнсве за роль в картине "Худший человек на свете" Йоакима Триера;

Лучший сценарий - "Сядь за руль моей машины", Рюсуке Хамагути;

Почетную Золотую пальмовую ветвь вручили итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.