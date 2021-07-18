На Иссык-Куле обсудили строительство "Экологически чистого города Асман"

На выездном совещании в Иссык-Кульской области обсуждена реализация проекта "Экологически чистый город Асман". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области под председательством советника президента КР Равшанбека Сабирова состоялось выездное совещание Межведомственной рабочей группы по разработке проектных решений в рамках реализации пилотного проекта "Экологически чистый город Асман".

Для разработки проектных решений распоряжением кабмина была создана межведомственная рабочая группа.

Ее состав: руководитель рабочей группы - директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Токтомамбет Сатышов, заместитель руководителя группы - заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов, а также представители задействованных государственных органов.

Стмечено, что в рамках запланированных мероприятий Межведомственная рабочая группа проведет градостроительную оценку возможности постройки нового города, изучит опыт реализации подобных международных проектов и подготовит перечень исследовательских направлений для разработки концепции и экологических критериев пилотного проекта.