Главы МИДов РФ и стран ЦА определили приоритеты в сотрудничестве

Тема безопасности в регионе, прежде всего в контексте деградирующей ситуации в соседнем Афганистане, стало одной из ключевых на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Она прошла на полях Международной конференции "Центральная Азия – Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", работавшей в Ташкенте.

Кыргызстан на встрече представлял первый заместитель министра иностранных дел республики Нуран Ниязалиев.

Собеседники, как сообщили в МИД РФ, обменялись оценками складывающейся обстановки, подходами к стимулированию межафганского урегулирования в новых геополитических реалиях, связанных с выводом войск США и ряда других государств-членов НАТО из этой страны. По итогам дискуссии принято совместное заявление по ситуации в Афганистане.

Подтверждены общие подходы в отношении угроз, исходящих от международных террористических организаций, незаконного оборота наркотиков, иностранных террористов-боевиков, стягивающихся к Афганистану из зон военных действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. Отмечена важность поддержания на самом высоком уровне совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния рисков на безопасность России и стран Центральной Азии.

Обсуждались и другие важные темы, связанные с международной и региональной повестками дня. В их числе – меры по обеспечению глобальной стратегической стабильности, развитие интеграционных процессов с участием стран региона, экологическое сотрудничество. Речь шла и об эффективном использования водных ресурсов в Центральной Азии.