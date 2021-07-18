В Москве начал действовать лагерь для детей кыргызстанцев

"Летний лагерь для детей соотечественников" открылся при посольстве КР в РФ в Москве. Это – совместная инициативы самой дипмиссии и лидеров ряда диаспоральных общественных организаций.

В числе последних – руководители проекта "Дом, который всегда со мной" Дамира Казакпаева, Московского кыргызского культурного центра Гульшайыр Мурзабаева, самодеятельного театра Айнаш Козубаева и другие.

В рамках летнего лагеря для юных кыргызстанцев проводятся различные культурно-познавательные, спортивные мероприятия. Так, ребятишки уже познакомились с процессом установки юрты, послушали композиции на национальных инструментах, стихотворения, прочитанные на кыргызском языке, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению традиционной национальной куклы "чий куурчак". Перед ними также выступила с концертом этногруппа "Шайыр апалар", маленьким гостям показали фотовыставку, посвященную видным деятелям культуры Кыргызстана.

Активные участники также получили в подарок сборника стихов выдающегося кыргызского поэта Алыкула Осмонова "Навеки Иссык-Куль полюбила Нева". Выпуск этой книги, увидевшей свет в одном из московских изданий, был инициирован самим посольством КР в РФ. В сборник вошли избранные произведения классика кыргызской поэзии, переложенные на русский язык известными российскими поэтами и переводчиками.

Этот лагерь организован в рамках подготовки к празднованию 30-летию независимости Кыргызской Республики. И будет еженедельно по выходным работать до конца лета, до самого Дня независимости, отмечаемого 31 августа. Программой предусмотрены различные мероприятия, знакомящие ребятишек с культурной, традициями кыргызского народа, с жизнью российского общества, с событиями в мире. Надеемся, что посещение этого лагеря будет в равной степени интересно и полезно и детям трудовых мигрантов из Кыргызстана, и их сверстникам, родившимся уже в России и, может быть, еще мало знакомых со своей исторической родиной, - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.