Космонавты Китая завершили первый выход в открытый космос

Согласно информации Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА), экипаж астронавтов пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" успешно выполнил все запланированные миссии в открытом космосе. Безопасное возвращение Лю Бомина и Тан Хунбо в главный модуль космической станции "Тяньхэ" ознаменовало полный успех в завершении первого в Китае выхода в открытый космос на этапе строительства собственной орбитальной станции.

Для китайских астронавтов это второй выход в открытый космос после пилотируемой миссии "Шэньчжоу-7" в 2008 году, а также первый выход в космическое пространство на этапе строительства космической станции КНР.

Этот выход впервые проверил функциональные характеристики скафандров для внекорабельной деятельности нового поколения китайского производства, а также впервые испытал способности космонавтов с роботизированной рукой-манипулятором космической станции, надежность и безопасность вспомогательного оборудования, необходимого для осуществления деятельности за пределами модуля. Это заложило важную основу для беспрепятственного выполнения последующей работы в открытом космосе.

Кстати, развернутая длина роботизированной руки базового модуля составляет 10,2 м и может нести нагрузку до 25 т. Ее можно назвать "силачом" в миссии космической станции. Механическая рука базового модуля космической станции является первым в Китае манипулятором, способным функционировать на космической орбите в течение длительного времени. Роботизированная рука может захватывать и работать под любым углом и в любом положении во всех направлениях, что обеспечивает астронавтам надежную гарантию успешного выполнения миссии.

Благодаря усилиям научно-исследовательской команды Китай стал третьей страной в мире, которая освоила и применила ключевые технологии крупногабаритных космических манипуляторов. Все основные компоненты руки были произведены в Китае, что сформировало ряд национальных отраслевых стандартов космических роботов.

Напомним, после входа 17 июня в базовый модуль "Тяньхэ" экипаж астронавтов "Шэньчжоу-12" в соответствии с планом выполняет различные задачи. Три китайских астронавта во время орбитального полета еще раз выйдут в открытый космос