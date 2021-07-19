Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 99.12 - 100.62

Представителей диаспор стран ЦА собрали в полиции Подмосковья

306  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вопросам пребывания мигрантов из стран Центральной Азии на территории Подмосковья была посвящена встреча их представителей с руководством региональной полиции. На встречу, которая прошла в Управлении по миграции ГУ МВД по Московской области, пригласили лидеров кыргызской, таджикской и узбекской диаспор.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, чьи представители приняли участие в этом совещании, одной из отправных тем стали недавние события в подмосковных Химках, а затем и в самой Москве. В Химках, напомним, в результате бытового конфликта несколько граждан Кыргызстана получили ножевые ранения от мигрантов из Таджикистана. Это спровоцировало происшедшую в дальнейшем массовую драку в столичном районе Кузьминки. В ходе разборки несколько человек также получили травмы, в полицию было доставлено 103 участника конфликта.

Были возбуждены административные, уголовное дела, сотрудники правоохранительных органов сейчас предметно выясняют все обстоятельства происшествий. Ряду их участников грозят штрафы и выдворение из страны. Случившееся стало предметом разбирательства в различных инстанциях, в том числе и в ГУВД Подмосковья с участием активистов диаспоральной общественности.

На совещании было единодушно признаны недопустимыми подобные действия, нарушения общественного порядка, миграционного законодательства. Была подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия между правоохранителями и активом диаспор, проведения профилактической, разъяснительной работы среди самих мигрантов. Ею займется и созданный при Управлении по миграции Подмосковного ГУВД общественный советом, в который решено делегировать представителй от каждой из диаспор.

Решение о появлении такого совета, сформировать который предусматривается уже в ближайшее время, было принято на данном совещании

"Москва и Московская область – это те регионы, где традиционно сконцентрировано большое количество трудовых мигрантов из разных стран, включая Кыргызстан. В процессе пребывания их постоянно возникают различные вопросы, связанные с легализаций, трудоустройством, работой, вопросы в правовой, социальной, медицинской, образовательной, бытовой и других сферах. Их решение, конечно, требует наращивания предпринимаемых всеми сторонами усилий, их координации", - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, участникам состоявшейся встречи также рассказали о последних и планируемых российскими властями шагах по улучшению условий пребывания в РФ иностранных граждан, при условии четкого выполнения ими всех установленных требований.

Разъяснения были даны и поводу недавнего Указа президента РФ (от 16 июня), продляющего до 30 сентября срок временного пребывания иностранцев без санкций. Согласно этому документу, до указанной даты включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, "не принимаются решения в форме принудительного выдворения за пределы РФ…о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ". Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403695
Теги:
Россия, диаспора
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  