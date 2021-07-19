Представителей диаспор стран ЦА собрали в полиции Подмосковья

Вопросам пребывания мигрантов из стран Центральной Азии на территории Подмосковья была посвящена встреча их представителей с руководством региональной полиции. На встречу, которая прошла в Управлении по миграции ГУ МВД по Московской области, пригласили лидеров кыргызской, таджикской и узбекской диаспор.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, чьи представители приняли участие в этом совещании, одной из отправных тем стали недавние события в подмосковных Химках, а затем и в самой Москве. В Химках, напомним, в результате бытового конфликта несколько граждан Кыргызстана получили ножевые ранения от мигрантов из Таджикистана. Это спровоцировало происшедшую в дальнейшем массовую драку в столичном районе Кузьминки. В ходе разборки несколько человек также получили травмы, в полицию было доставлено 103 участника конфликта.

Были возбуждены административные, уголовное дела, сотрудники правоохранительных органов сейчас предметно выясняют все обстоятельства происшествий. Ряду их участников грозят штрафы и выдворение из страны. Случившееся стало предметом разбирательства в различных инстанциях, в том числе и в ГУВД Подмосковья с участием активистов диаспоральной общественности.

На совещании было единодушно признаны недопустимыми подобные действия, нарушения общественного порядка, миграционного законодательства. Была подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия между правоохранителями и активом диаспор, проведения профилактической, разъяснительной работы среди самих мигрантов. Ею займется и созданный при Управлении по миграции Подмосковного ГУВД общественный советом, в который решено делегировать представителй от каждой из диаспор.

Решение о появлении такого совета, сформировать который предусматривается уже в ближайшее время, было принято на данном совещании

"Москва и Московская область – это те регионы, где традиционно сконцентрировано большое количество трудовых мигрантов из разных стран, включая Кыргызстан. В процессе пребывания их постоянно возникают различные вопросы, связанные с легализаций, трудоустройством, работой, вопросы в правовой, социальной, медицинской, образовательной, бытовой и других сферах. Их решение, конечно, требует наращивания предпринимаемых всеми сторонами усилий, их координации", - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, участникам состоявшейся встречи также рассказали о последних и планируемых российскими властями шагах по улучшению условий пребывания в РФ иностранных граждан, при условии четкого выполнения ими всех установленных требований.

Разъяснения были даны и поводу недавнего Указа президента РФ (от 16 июня), продляющего до 30 сентября срок временного пребывания иностранцев без санкций. Согласно этому документу, до указанной даты включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, "не принимаются решения в форме принудительного выдворения за пределы РФ…о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ". Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.