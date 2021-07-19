В Кыргызстане на 19 июля - 1287 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 19 июля зарегистрировали 1 тысячу 287 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 5718 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 917,

в г. Ош – 19,

в Чуйской области – 96,

в Ошской области – 11,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 11,

в Иссык-Кульской области – 48,

в Джалал-Абадской области – 48,

в Баткенской области – 117.

За весь период зарегистрировано – 150 316 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1289 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 856,

в г. Ош – 89,

в Чуйской области – 158,

в Ошской области – 20,

в Таласской области – 6,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 3,

в Джалал-Абадской области – 56,

в Баткенской области – 98.

За весь период выздоровели - 126 450 человек.