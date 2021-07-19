В Кыргызстане на 19 июля - 1287 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 19 июля зарегистрировали 1 тысячу 287 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 5718 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 917,
в г. Ош – 19,
в Чуйской области – 96,
в Ошской области – 11,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 48,
в Джалал-Абадской области – 48,
в Баткенской области – 117.
За весь период зарегистрировано – 150 316 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1289 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 856,
в г. Ош – 89,
в Чуйской области – 158,
в Ошской области – 20,
в Таласской области – 6,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 3,
в Джалал-Абадской области – 56,
в Баткенской области – 98.
За весь период выздоровели - 126 450 человек.