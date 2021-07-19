За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 23 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 23 медицинских работника. Такие данные на 19 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 14 случаев,

в Баткенской области - 3,

в Джалал-Абадской области - 1,

в Таласской области - 5.

За сутки из стационаров были выписаны 9 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 27 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6189 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5409 человек.