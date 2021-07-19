Камчибека Ташиева хотят наградить медалью "Үй Бүлө"

Председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева хотят наградить медалью "Үй Бүлө" (семья). Об этом в соцсети заявил гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

Свое видеовыступление Марат Джуманазаров просит считать официальным обращением к совету "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений", членом которой он сам является.

Активист напомнил, что Кыргызстан, несмотря на состояние экономики и небольшое количество населения, занимает важное место в политических и геополитических процессах, происходящих сейчас в мире. Поэтому внешние силы пытаются всячески влиять на принятие важных политических и юридических решений, внести разлад в общество.

"Мы же - сторонники сохранения истинных, традиционных семейных, национальных, религиозных, культурных ценностей. Наша организация прикладывает все усилия для того, чтобы объединить всех граждан мира. Председатель Комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчибек Ташиев, на мой взгляд, очень много работает для того, чтобы разоблачать деятельность агентов внешнего влияния. В виду этого он, естественно, попадает под их информационный удар", - пояснил Джуманазаров.

Как член совета "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений", Марат Джуманазаров обращается к другим членам совета с предложением отметить Ташиева нагрудным знаком "Үй Бүлө" (семья). В мире им уже награждены семь человек. Среди них президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров, экс-президент США Дональд Трамп и другие.