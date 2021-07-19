Власти Узбекистана разрешили работать ресторанам только на открытом воздухе

Власти Узбекистана разрешили работать общепиту и ресторанам только на открытом воздухе, сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на Минздрав.

Это решение приняла Специальная республиканская комиссия. Оно вступает в силу с 20 июля. После этой даты всем предприятиям общественного питания – ресторанам, кафе, кухням и чайханам будет разрешено работать только на открытом воздухе (открытые веранды). При этом режим их работы – с 8:00 до 20:00.

Напомним, что в Узбекистане Спецкомиссия также ввела обязательное вакцинирование для работников всех предприятий общественного питания, а также для ряда других категорий населения.