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Власти Узбекистана разрешили работать ресторанам только на открытом воздухе

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Власти Узбекистана разрешили работать общепиту и ресторанам только на открытом воздухе, сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на Минздрав.

Это решение приняла Специальная республиканская комиссия. Оно вступает в силу с 20 июля. После этой даты всем предприятиям общественного питания – ресторанам, кафе, кухням и чайханам будет разрешено работать только на открытом воздухе (открытые веранды). При этом режим их работы – с 8:00 до 20:00.

Напомним, что в Узбекистане Спецкомиссия также ввела обязательное вакцинирование для работников всех предприятий общественного питания, а также для ряда других категорий населения.


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URL: https://www.vb.kg/403702
Теги:
кафе, Узбекистан, карантин
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