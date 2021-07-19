Скончался экс-депутат и общественный деятель Орозбек Бектуров

Вчера, 18 июля 2021 года, после продолжительной болезни ушел из жизни общественный деятель Кыргызстана и депутат "легендарного" парламента Бектуров Орозбек Акматович.

Родился Орозбек Бектуров 4 мая 1951 года в г. Нарын. Отец четверых детей. В 1974 году окончил Инженерно-строительный факультет по специальности "инженер путей сообщения" Фрузенского политехнического института.

Трудовая деятельность:

1974 по 1990 гг. – Нарынское Дорожно-строительное управление: мастер, прораб, начальник ПТО, главный инженер, начальник Управления;

1990 по 1992 гг. – Председатель Нарынского городского кенеша;

1992 по 1994 гг. – мэр г.Нарын;

1994 по 1996 гг. – Аким Государственной администрации Нарынского района Нарынской области;

1996 по 1999 гг. – Первый заместитель Губернатора Государственной администрации Нарынской области;

1999 по 2002 гг. - Аким Государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

2002 по 2004 гг. - Первый заместитель Губернатора Государственной администрации Иссык-Кульской области;

2005 по 2007 гг. – мэр г. Каракол Иссык-Кульской области;

С 1978 по 1994 годы – депутат местных кенешей г.Нарын и Нарынского района;

С 1990 по 1994 годы – депутат Верховного Совета Кыргызской Республики

Государственный советник 3 класса (2000 г.).

Награды:

Медаль "За трудовую доблесть" (1985 г.);

Почетная грамота Кыргызской Республики (1991 г.);

Юбилейная медаль "Манас – 1000" (1995 г.);

"Отличник народного образования" (1996 г.);

"За охрану государственной границы" (1997 г.);

"Отличник здравоохранения" (1999 г.);

"10 лет суверенитету Кыргызской Республики" (2001 г.);

"Лучший аким в Иссык-Кульской области" (2001 г., 2002 г.);

"Отличник профессионально-технического образования" (2002 г.);

Медаль Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций КР (2004 г.);

"70 лет Жогорку Кенешу Кыргызской Республики".