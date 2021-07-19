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В Бишкеке начали обновлять тротуары

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- Айжан Мамбеталиева
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Исполняющий обязанности мэра столичного муниципалитета Бактыбек Кудайбергенов прошел по улицам, чтобы посмотреть состояние столичных тротуаров Тогулбай-Ата, где планируют делать реконструкцию.

На отрезке улицы Тогулбай-Ата от Орозбекова до Ибраимова будет проводиться реконструкция дорожного полотна в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", за счет грантовых средств КНР.

Протяженность ремонтируемого участка - 1280 метров, а ширина проезжей части дороги – 15,6 метров. Также там будут обустроены тротуары и ирригационная система. В столичном муниципалитете отмечают, что при ремонте дороги под снос попадают и некоторые объекты, препятствующие началу ремонтных работ.

Во время детального обхода по улице Боконбаева, градоначальник отметил ряд замечаний и поручил МП "Бишкекасфальтсервис" в кратчайшие сроки их устранить.

По пути следования к Бактыбеку Кудайбергенову с вопросами и предложениями подходили и горожане. Все их замечания и вопросы он обещал взять на контроль.


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URL: https://www.vb.kg/403706
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