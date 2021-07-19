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Курбан-байрам отпразднуют в Москве в режиме ограничений

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстанцы в Москве вместе с другими мусульманами отпразднуют Курман-айт (Курбан-байрам) по особым правилам. Режим ограничений в этот день, 20 июля, по причине пандемии коронавируса вводится для празднования и в ряде других регионов России.

Учитывая, что в Москве сохраняются ограничительные меры в отношении проведения публичных массовых мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, праздничные молитвы в мечетях города пройдут без верующих, с участием только мусульманского духовенства. Об этом сообщается в обращении Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы к руководителям национальных общественных объединений, национально-культурных автономий, некоммерческих организаций и региональных землячеств. Текст обращения был роздан на встрече с этими лидерами, которая прошла в столичной мэрии.

Отмечается, что на прилегающих к мечетям территориях и на альтернативных площадках массовые богослужения также проводиться не будут. Для удобства верующих организуют трансляции, доступные на официальных сайтах мусульманских религиозных организаций и в социальных сетях. Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети будет транслироваться на главном федеральном канале "Россия 1".

"Заранее признательны вам за взаимодействие и участие в общем деле сохранения здоровья жителей и гостей нашей многонациональной столицы", - говорится в обращении за подписью руководителя департамента Виталия Сучкова

"Мы все понимаем, что ситуация в мире нештатная, везде гуляет коронавирус, эту страшную напасть пока не удается победить, это большое испытание для всех нас, - отметил ранее глава Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов. - Есть некоторые ограничения во многих регионах страны, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, в Поволжье и некоторых кавказских регионах".

"Мы будем в малом числе, соблюдая санитарные меры, собираться в мечетях там, где это разрешено, а там, где ситуация не позволяет - как в Москве, - призываем единоверцев молиться в кругу родных и близких. Принести благодарственную жертву можно в течение трех дней - с 20 по 22 июля", - добавил муфтий.

Второй год один из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, день благодарственной жертвы, - состоится в России с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений. Это значит, что решение о возможности верующих собираться на коллективную молитву 20-22 июля принимается по согласованию с властями каждого региона. Большинство субъектов Федерации разрешения на проведение массовых мероприятий не дали, опасаясь роста заболеваемости, проинформировали российские СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/403707
Теги:
Курман айт, Россия, Кыргызстан
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