Двойные стандарты или Кто препятствует развитию финтеха в КР?

Нацбанк за крипту

На официальном сайте НБКР 31 декабря 2020 года, размещён проект закона Кыргызской Республики "Об обороте криптовалют" и Анализ Регуляторного Воздействия (АРВ), подготовленный НБКР. Наш пытливый читатель, конечно же, обратит внимание на дату опубликования и сделает надлежащие выводы.

Проект закона до сих пор не внесён на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Рассматривая АРВ, Национальный банк выделяет существующие проблемы, связанные с оборотом криптовалют. Но категорического запрета на развитие оборота криптовалют в Кыргызстане, в тексте АРВ нет.

В реальной, повседневной жизни, оборот криптовалют в Кыргызстане уже получил свою практическую реализацию. И это без наличия какого-либо законодательства, регулирующего оборот криптовалют. Подтверждением этого может послужить наличие действующих интернет-сайтов таких как:

Bit.kg bironex.com netex.kg miningshop.kg различные интернет-магазины.

Эти сайты предлагают гражданам Кыргызстана все услуги по покупке-продаже биткоина, без каких-либо ограничений.

В интернете есть громадное количество историй о том, как из таких никем не регулируемых контор исчезали и клиентские криптовалюты, и сами организаторы торгов ими.

Позиция председателя правления НБКР Абдыгулова в вопросе регулирования криптооборота в Кыргызстане пока непонятная. При отсутствии законодательства, регулирующего оборот криптовалют на территории Кыргызстана, он не запрещает действующим компаниям заниматься этой деятельностью, и не запрещает появлению новых крипто-компаний.

Ни в Конституции, ни в действующем законодательстве нет прямых или косвенных запретов на оборот криптовалют в Кыргызстане.

Что не запрещено, то разрешено! Этот универсальный международный правовой принцип, позволяет свободно развиваться компаниям в сфере криптовалют в Кыргызстане.

Иная точка зрения у Абдыгулова на предлагаемый законопроект, нацеленный на развитие законопослушного финтеха в Кыргызстане, абсолютно легального, стратегически важного для развития страны.

Его позиция в вопросе развития финтеха в Кыргызстане сводится к следующему, цитируем: "Я маленький человек. Нет закона о финтехе, финтеха не будет. Будет закон о финтехе, я его исполню…".

При этом, Абдыгулов выступает против принятия законодательства по финтеху, а такой избирательный и опасный подход к разным течениям цифровой революции может в ближайшей перспективе нанести гражданам и бизнесу Кыргызстана непоправимый финансовый урон.

Кыргызстан может навсегда потерять инициативу в развитии финтеха, упустив исторический шанс вырваться из 50-ти беднейших стран мира!

Что такое криптовалюта и почему ее нужно гнать грязной метлой из Кыргызстана?

Весь финтех разошёлся по двум принципиально разным лагерям: криминальному и легальному.

Легальный (законопослушный) финтех:

идентифицирует клиента (запрашивает и фиксирует о нём всю информацию, требуемую по законодательству); проводит финансовый мониторинг платежей (блокирует криминальные транзакции и не открывает счета тем мошенникам, которые есть в соответствующих чёрных списках); удостоверяет транзакции на базе блокчейн-технологий (делает принципиально невозможным искажать любую информацию о клиенте).

Криминальный финтех не идентифицирует клиента (предоставляя возможность быть анонимом) и не блокирует криминальные платежи. Клиенты оплачивают заказные убийства, проституцию, наркоманию, незаконный оборот оружия и т.п. Именно криптовалюты и обслуживают этот криминальный финтех.

Но это ещё не весь негатив от криптовалют. В легальных финансовых системах преследуется по закону самокотировка активов. Что это такое? К примеру, если владелец актива выставил на продажу свой актив, то в легальной финансовой системе он не может сам же его и купить.

Рассмотрим такой пример для криминального финтеха: крупный игрок на рынке биткойна выставил на продажу, скажем, сто биткойнов каждый за 10 тысяч долларов и тут же покупает их за 15 тысяч. Затем выставляет за 18 тысяч долларов и покупает сам у себя уже за 25 тысяч.

Плюс очень мощная пиар-поддержка о ближайшем "обрушении пирамиды американского доллара", постоянные сообщения о неких "героях", торговавших криптовалютой и заработавших миллионы долларов. Когда начинается торможение роста цены за биткойн, мошенники, организовавшие этот хайп, аккуратно по максимальной цене продают свою крипту.

Следующий этап уже через ту же самокотировку гонится цена на крипту вниз и там эти же мошенники уже активно скупают её.

По оценкам экспертов только на одной такой операции ловкие люди в начале этого года "обули лохов" в Биткоине на четыре миллиарда долларов. Неужели глава НБКР Абдыгулов решил, что граждане Кыргызстана должны пополнить ряды этих "обуваемых лохов"?

Выводы

Их не будет. Читатель у нас умный и сам сделает правильные выводы.

Авторы: Саматбек Ибраев - депутат ЖК КР,

Бакытбек Турусбеков - депутат ЖК