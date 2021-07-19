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В России предложили ввести пособия для привитых пенсионеров

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- Евгений Денисенко
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В Госдуме предложили выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, направив письмо с соответствующей просьбой главе Минтруда России Антону Котякову.

В послании Власов отмечается, что руководство ряда российских регионов стремится оформить стимулирующие для вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако на федеральном уровне нет единого решения данного вопроса.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", - пишет Власов в обращении к министру труда и социальной защиты РФ.

Парламентарий с, что выплаты значительно поддержат пенсионеров и станут стимулом для них в вопросе вакцинации от коронавируса.

Ранее привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию. Чтобы преодолеть пандемию в стране, политолог, общественный деятель Сергей Марков призвал поощрять граждан за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате.

Кроме того, другой депутат Госдумы - Виталий Милонов выступил с инициативой предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации.

Как рассказали в Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сегодня прививку от корнавируса получает все большее количество уроженцев КР различного возраста. Те из них, кто имеет российское гражданство, вакцинируются в многочисленных прививочных пунктах, открытых по всему городу. К услугам иностранных граждан – три таких пункта: на территории многофункционального миграционного центра в Сахарово, торгового комплекса "Садовод" и спорткомплекса "Лужники". Привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" в них можно и в индивидуальном порядке, и в составе группы, по заявкам работодателей.


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URL: https://www.vb.kg/403709
Теги:
вакцина, Россия
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