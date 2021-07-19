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В России заявили о возможности удорожания хлеба

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- Евгений Денисенко
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Производители хлеба в РФ предупредили о возможном повышении на 7–12 процентов цен на свою продукцию с августа. Об этом сообщил "КоммерсантЪ" со ссылкой на сеть супермаркетов "Верный".

"Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки", - отмечает издание. Несколько хлебозаводов неофициально подтвердили индексацию оптовых цен на свою продукцию.

На рынке сырья, использующегося для производства и упаковки хлебобулочных изделий, наблюдается рост цен, сообщили "Ъ" президент Российского союза пекарей Алексей Лялин и исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Господдержка, которая призвана компенсировать цены на сырье, не делает этого полностью, считает Лялин. Сдерживание розничных цен на подсолнечное масло и сахар привело к тому, что производители компенсируют выпадающие доходы за счет хлебопеков и других оптовых покупателей, констатирует Айдиев. По его мнению, "эффективным способом решения проблем был бы запуск программы адресной поддержки населения".

В свою очередь, в Минсельхозе РФ заявили, что цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне. Министерство не ожидает их существенного роста и в дальнейшем, "что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки".

Ведомство указывает, что в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала года снизилась на 7,2%, 4-го класса - на 5,9%, а цена производителей на рожь - на 9,6%, в годовом выражении - на 20,8%. Кроме того, отмечает министерство, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года.


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URL: https://www.vb.kg/403714
Теги:
Россия, мука
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