Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 99.12 - 100.62

Картофель, помидоры и огурцы в Кыргызстане стали дешевле

232  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В республики снизились цены на некоторые овощи и корнеплоды. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Результаты еженедельного мониторинга средних потребительских цен, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что розничные цены на картофель за июль 2021 года в среднем по республике составили 41,63 сомов за кг и по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 19,1 процента. Цены на помидоры, соответственно, составили 51,13 сома за кг и снизились на 20,4 процента, а цены на огурцы - 21,35 сома за кг и снизились на 25,6 процента.

Самая низкие цены на картофель была отмечена в городах Узген (31,98 сома за кг), Баткен (34,75 сома за кг) и Исфана (35,99 сома за кг), а максимальные цены на нее зафиксированы в городах Бишкек (43,88 сома за кг), Токтогул (44,13 сома за кг) и в с. Чаек (45,60 сома за кг).

Минимальные розничные цены на помидоры зафиксированы в селе Покровка (29,58 сома за кг), в городах Нарын (35 сомов за кг) и Кербен (38,06 сома за кг). На огурцы минимальные цены наблюдались в городе Токмок (18,79 сомов за кг), Бишкек (19,32 сома за кг) и Талас (19,58 сома за кг).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403715
Теги:
цены, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  