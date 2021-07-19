Картофель, помидоры и огурцы в Кыргызстане стали дешевле

В республики снизились цены на некоторые овощи и корнеплоды. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Результаты еженедельного мониторинга средних потребительских цен, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что розничные цены на картофель за июль 2021 года в среднем по республике составили 41,63 сомов за кг и по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 19,1 процента. Цены на помидоры, соответственно, составили 51,13 сома за кг и снизились на 20,4 процента, а цены на огурцы - 21,35 сома за кг и снизились на 25,6 процента.

Самая низкие цены на картофель была отмечена в городах Узген (31,98 сома за кг), Баткен (34,75 сома за кг) и Исфана (35,99 сома за кг), а максимальные цены на нее зафиксированы в городах Бишкек (43,88 сома за кг), Токтогул (44,13 сома за кг) и в с. Чаек (45,60 сома за кг).

Минимальные розничные цены на помидоры зафиксированы в селе Покровка (29,58 сома за кг), в городах Нарын (35 сомов за кг) и Кербен (38,06 сома за кг). На огурцы минимальные цены наблюдались в городе Токмок (18,79 сомов за кг), Бишкек (19,32 сома за кг) и Талас (19,58 сома за кг).