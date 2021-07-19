Не его праздник: бык для Курман айта устроил забег по улицам Нурсултана

Жители Нур-Султана сняли на видео бегавшего по проезжей части быка, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, очевидцы рассказали им о быке на дорогах 18 июля в 03.20 ночи.

"Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге, отогнав животное с проезжей части, которое препятствовало дорожному движению, создавая аварийную ситуацию. Быка полицейские привязали во дворе дома по улице Иманова", - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что 29-летний мужчина привез быка на Курман айт, но животное убежало. В отношении хозяина составлен административный протокол.