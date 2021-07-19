Начался прием заявок на II Международный конкурс красоты "Мисс ФМР"

Прием заявок от красавиц для участия в конкурсе красоты и таланты "Мисс ФМР 2021" продлится до 1 сентября. Об этом сообщает Федерация мигрантов России. Цель данного проекта - познакомить зрителей с многонациональным разнообразием представительниц прекрасного пола, проживающих на территории России.

Для того, чтобы оставить заявку на участие, нужно зайти на сайт miss.fmronline.ru, заполнить анкету и разместить свое фото. Важно добавлять свои реальные фотографии без фотошопа или фильтров, также следует указать в анкете ссылку на свою страницу в Instagram. В Конкурсе могут принять участие девушки в возрасте 18 лет и старше.

Далее будет онлайн-голосование на сайте за выход в полуфинал. По итогам голосования 50 участниц, набравших наибольшее количество голосов, пройдут на следующий этап. Для участия в третьем этапе каждой участнице будет необходимо прислать организаторам видео-визитку с краткой самопрезентацией. После этого, также с помощью онлайн-голосования в финал отберут 10 участниц.

1 октября 2021 года состоится подведение итогов голосования и определение 10 финалисток конкурса.

Как отмечают организаторы, принять участие в конкурсе может каждая, это совершенно бесплатно.