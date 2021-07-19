Бишкекская ТИК утвердила итоги выборов в БГК (список депутатов)

Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела итоговое заседание, на котором утвердила итоги голосования по г. Бишкек, а также определила результаты повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает на сайте ЦИК КР.

"Бишкекской ТИК повторные выборы депутатов Бишкекского городского кенеша от 11 июля 2021 года признаны состоявшимися и определены следующие результаты выборов.

Из принявших участие в повторных выборах 18 политических партий 7 процентный порог преодолели 6 политических партий, "Эмгек", "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Онугуу-Прогресс" и "Социал-демократы". Согласно проведенным подсчетам распределение депутатских мандатов составило следующее, "Эмгек" - 11 мандатов, "Ата-Журт Кыргызстан" - 9 мандатов, "Ишеним" - 8 мандатов, "Ынтымак" - 7 мандатов, "Онугуу-Прогресс" - 5 мандатов, "Социал-демократы" - 5 мандатов.

"Эмгек"

Эльмир Досалиев; Бактиярбек Иманалиев; Елизавета Алымбаева; Айбек Ашимов; Бактыбек Абдиев; Лира Акунова; Токтосун Султанов; Руслан Шаршенбай уулу; Светлана Кенжебаева; Жумабек Салымбеков; Ильяз Чалов.

"Ата Журт Кыргызстан"

Алымбек Бактыбеков; Таалайбек Сурапбаев; Мээрим Нусубалиева; Таалайбек Жакыпов; Эдик Досиев; Айканыш Ашырова; Куванычбек Конгантиев; Максат Токтогулов; Омуркан Ашанбаева.

"Ишеним"

Рысбай Аматов; Сайдахмат Исмаилов; Рамина Идырова; Арнас Тиллебаев; Таалайбек Дайырбеков; Мадина Чеченова; Асылбек Акылбеков; Бекжан Усеналиев.

"Ынтымак"

Максат Алымбеков; Казыбек Эргешов; Наргиза Жолдошбаева; Мийзамидин Калыков; Таалайбек Сариев; Гульназ Халилова; Улан Сариев.

"Онугуу-Прогресс"

Манас Абдыллабек уулу; Жылдызбек Абдраимов; Дамира Жолдошалиева; Олег Попиков; Жаныбек Асанбеков.

"Социал-демократы"