Бишкекская ТИК утвердила итоги выборов в БГК (список депутатов)

Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела итоговое заседание, на котором утвердила итоги голосования по г. Бишкек, а также определила результаты повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает на сайте ЦИК КР.
"Бишкекской ТИК повторные выборы депутатов Бишкекского городского кенеша от 11 июля 2021 года признаны состоявшимися и определены следующие результаты выборов.
Из принявших участие в повторных выборах 18 политических партий 7 процентный порог преодолели 6 политических партий, "Эмгек", "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Онугуу-Прогресс" и "Социал-демократы". Согласно проведенным подсчетам распределение депутатских мандатов составило следующее, "Эмгек" - 11 мандатов, "Ата-Журт Кыргызстан" - 9 мандатов, "Ишеним" - 8 мандатов, "Ынтымак" - 7 мандатов, "Онугуу-Прогресс" - 5 мандатов, "Социал-демократы" - 5 мандатов.
"Эмгек"
"Ата Журт Кыргызстан"
"Ишеним"
"Ынтымак"
"Онугуу-Прогресс"
"Социал-демократы"