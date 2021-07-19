В Израиле ввели уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Власти Израиля решили привлекать к уголовной ответственности заразившихся коронавирусом, которые сознательно не соблюдают самоизоляцию. Об этом говорится на сайте главы израильского правительства Нафтали Беннета.

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные правила, наряду с агрессивным и эффективным контролем над нарушителями. Тот, кто нарушает правила, подвергает опасности свое здоровье и [здоровье] остальных граждан Израиля. Мы этого не допустим. Дельта-мутация стремительно распространяется во всем мире", - заявил он.

В июне в Израиле ослабили некоторые ограничения, связанные с пандемией: в частности, там 15 июня отменили требование о ношении масок в помещениях, но впоследствии его вернули. Это произошло в конце месяца из-за роста заболеваемости коронавирусом - тогда за сутки в стране зарегистрировали более 200 случаев заражения COVID-19, что стало рекордом c апреля.

Источник: novayagazeta.ru