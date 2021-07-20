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Си Цзиньпин: Идем по одному пути

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- Нина Ничипорова
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Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам видеоконференции по международному сотрудничеству в Азиатско– Тихоокеанском регионе (АТР) в рамках инициативы "Пояс и путь".

В cвоем обращении лидер Китая подчеркнул, что Китай вступил в новый этап развития и готов предоставить партнерам по "Поясу и пути" еще больше рыночных и инвестиционных возможностей. Кроме того, Си Цзиньпин выразил твердую решимость КНР сотрудничать со всеми странами для создания более тесного партнерства в рамках "Пояса и пути", неуклонно следовать по пути солидарности, сотрудничества и вместе содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества.

В 2013 году председатель Си Цзиньпин предложил инициативу по совместному созданию "Пояса и пути", цель которой заключается в продвижении духа "Шелкового пути", совместном формировании открытой платформы взаимодействия и придании нового импульса развитию сотрудничества между разными странами. За последние 8 лет круг друзей "Пояса и пути" непрерывно расширялся, к нему присоединились 140 стран и 32 международные организации. Инициатива "Пояс и путь" превратилась из концепции в практику, из плана - в реальность и подарила другим странам мира огромные возможности и дивиденды. В докладе Всемирного банка говорится, что в результате полномасштабной реализации инициативы "Пояс и путь" мировая торговля вырастет на 6,2%, а мировой доход - на 2,9%. Факты доказали, что инициатива "Пояс и путь" уже стала самой обширной и крупнейшей по масштабу платформой международного сотрудничества.

Столкнувшись с внезапной вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции, Китай и другие страны помогали и поддерживали друг друга, совместно преодолевали временные трудности, укрепляли строительство "здорового Шелкового пути", "зеленого Шелкового пути" и "цифрового Шелкового пути". Тем самым содействовали продвижению совместного строительства "Пояса и пути". Китай провел более 100 встреч по обмену опытом в области профилактики и контроля эпидемии с разными сторонами, предоставил миру большое количество медицинских материалов и направил свыше 400 миллионов доз вакцин и исходных растворов более чем 90 странам. Согласно статистике, в 2020 году товарооборот между КНР и странами вдоль "Пояса и пути" достиг 1,35 трлн долларов США. Это - новый исторический рекорд. Как отмечается в годовом отчете, опубликованном на ежегодном заседании Баоского азиатского форума (БАФ) 2021 года, перед лицом вызовов, брошенных пандемией COVID–19, проекты в рамках строительства "Пояса и пути" продолжают последовательно продвигаться. Вопреки всем препятствиям наблюдается рост торговли и инвестиций.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного совещания БАФ 2021 года предложил создать более тесное партнерство в сфере здравоохранения, зеленого развития и указал направление для продолжения совместного строительства "Пояса и пути" в новой обстановке. В ходе встречи высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству в АТР в рамках "Пояса и пути", 29 стран–участниц выступили с совместной инициативой развития сотрудничества в производстве и распространении вакцин и в продвижении партнерства в сфере зеленого развития "Пояса и пути". Эти конкретные меры Китая и разных стран по установлению более тесного партнерства в рамках "Пояса и пути" укрепят глобальное противоэпидемическое сотрудничество и будут способствовать экономическому росту.


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URL: https://www.vb.kg/403731
Теги:
Китай, Си Цзиньпин
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