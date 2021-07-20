Погода
$ 84.45 - 84.75
€ 99.12 - 100.62

Турция оценила возможность закрыть полеты в страну из-за нового штамма

325  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Турции не гарантируют, что аэропорты страны продолжат принимать иностранных туристов, если в стране продолжит расти число заболевших COVID-19, однако пока в этом отношении "все хорошо", считает министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на вопрос о потенциальном закрытии Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма коронависуса SARS-CoV-2, передает "РИА Новости".

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - сказал Эрсой.

По его словам, сейчас власти страны считают приоритетной задачей вакцинацию всех граждан страны. "Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", - сказал министр.

В целом, по оценке Эрсоя, сейчас в стране "все хорошо", Турция рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход $20 млрд. "Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем из аэропортов", - добавил турецкий министр.

В середине апреля из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

Возобновила авиасообщение с Турцией Россия с 22 июня, сейчас в страну летают чартерные и регулярные рейсы из России. Туристы, которые прилетают в страну из России, могут предъявить сертификат о вакцинации любой российской вакциной, а если его нет - отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Решение открыть авиасообщение Москва объяснила стабилизацией ситуации с COVID-19 в Турции: если в середине апреля в стране ежедневно заболевали 55–60 тыс. человек, то к концу июня этот показатель составил 5–7 тыс. новых случаев в день. Турецкие власти решили постепенно смягчать ограничения, например, с 1 июля в стране отменили комендантский час, введенный в апреле из-за роста числа заболевших.

Источник: rbc.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403732
Теги:
Турция, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  