Турция оценила возможность закрыть полеты в страну из-за нового штамма

Власти Турции не гарантируют, что аэропорты страны продолжат принимать иностранных туристов, если в стране продолжит расти число заболевших COVID-19, однако пока в этом отношении "все хорошо", считает министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на вопрос о потенциальном закрытии Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма коронависуса SARS-CoV-2, передает "РИА Новости".

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - сказал Эрсой.

По его словам, сейчас власти страны считают приоритетной задачей вакцинацию всех граждан страны. "Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", - сказал министр.

В целом, по оценке Эрсоя, сейчас в стране "все хорошо", Турция рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход $20 млрд. "Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем из аэропортов", - добавил турецкий министр.

В середине апреля из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

Возобновила авиасообщение с Турцией Россия с 22 июня, сейчас в страну летают чартерные и регулярные рейсы из России. Туристы, которые прилетают в страну из России, могут предъявить сертификат о вакцинации любой российской вакциной, а если его нет - отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Решение открыть авиасообщение Москва объяснила стабилизацией ситуации с COVID-19 в Турции: если в середине апреля в стране ежедневно заболевали 55–60 тыс. человек, то к концу июня этот показатель составил 5–7 тыс. новых случаев в день. Турецкие власти решили постепенно смягчать ограничения, например, с 1 июля в стране отменили комендантский час, введенный в апреле из-за роста числа заболевших.

Источник: rbc.ru