В Кыргызстане на 20 июля - 1291 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 20 июля зарегистрировали 1 тысячу 291 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 4502 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 939,

в г. Ош – 17,

в Чуйской области – 129,

в Ошской области – 21,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 26,

в Иссык-Кульской области – 52,

в Джалал-Абадской области – 15,

в Баткенской области – 74.

За весь период зарегистрировано – 151 607 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1242 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 867,

в г. Ош – 28,

в Чуйской области – 141,

в Ошской области – 64,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области – 16,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 55,

в Баткенской области – 32.

За весь период выздоровели - 127 692 человека.