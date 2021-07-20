В Кыргызстане на 20 июля - 1291 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 20 июля зарегистрировали 1 тысячу 291 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 4502 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 939,
в г. Ош – 17,
в Чуйской области – 129,
в Ошской области – 21,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 26,
в Иссык-Кульской области – 52,
в Джалал-Абадской области – 15,
в Баткенской области – 74.
За весь период зарегистрировано – 151 607 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1242 человека.
Из них:
в г. Бишкек – 867,
в г. Ош – 28,
в Чуйской области – 141,
в Ошской области – 64,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области – 16,
в Иссык-Кульской области – 17,
в Джалал-Абадской области – 55,
в Баткенской области – 32.
За весь период выздоровели - 127 692 человека.