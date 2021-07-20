ЦИК отменила решение Токмокской ТИК о проведении пересчета

ЦИК отменила решение Токмокской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на избирательных участках в городе Токмок, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Уточняется, что 17 июля 2021 года в Центральную избирательную комиссию поступила жалоба от политических партий "Эл биримдиги", "Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы" с требованием отмены решения Токмокской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на всех избирательных участках города Токмок, в связи с необоснованностью.

16 июля 2021 года Токмокская ТИК на основе заявления политических партий "Эмгек Партиясы" и "Асыл Мурас-Жаштар" о том, что на избирательных участках не был произведен ручной подсчет, приняла вышеуказанное решение о повторном подсчете на всех участках города Токмок.

Политические партии "Эл биримдиги", "Бирге-Вместе" и "Патриот Ынтымагы" не согласны с данным решением, считают, что решение Токмокской ТИК вынесено необоснованно, заявителями – политическими партиями "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар" не представлены обоснования и доказательства своих требований о пересчете.

При вынесении решения Токмокская ТИК не пригласила на свое заседание всех заинтересованных лиц, не были заслушаны председатели избирательных участков города Токмок, осуществлявшие подсчет итогов голосования на участках, наблюдатели от политических партий и общественные наблюдатели, которые проводили мониторинг в день голосования на избирательных участках, а также не были изучены фото и видео материалы, доказывающие проведение ручного подсчета голосов. Также считают, что указанное решение ТИК принято в интересах заявителей - политических партий "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар"

Рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений Центральной избирательной комиссии провела выездное заседание в городе Токмок по рассмотрению жалобы трех политических партий "Эл биримдиги", "Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы". В ходе заседания рабочей группы заслушаны председатели участковых комиссий и наблюдатели, которые подтвердили проведение на всех 20-ти участках ручного подсчета голосов избирателей.

Рабочая группа заслушав всех участников избирательного процесса, пришла к выводу, что Токмокская ТИК приняла необоснованное решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей по всем УИК в городе Токмок и приняла рекомендацию о его отмене.

ЦИК поддержала решение Рабочей группы и отменила решение Токмокской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на всех УИК города Токмок.