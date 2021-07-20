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Президент КР Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыра Жапарова сегодня, 20 июля, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники - мусульмане!

Искренне поздравляю вас со священным исламским праздником - Курман айт.

В день празднования Курман айта мусульмане всего мира совершают омовение и праздничный айт намаз, обращаясь с мольбой к Всевышнему, приносят ритуальное жертвоприношение и делятся с близкими, соседями и нуждающимися. Поэтому Курман айт является праздником очищения и благотворительности.

В истории независимого Кыргызстана уже второй год в связи с коронавирусной инфекцией праздник Курман айт проходит в условиях ограничений. Да смилуется Всевышний над скончавшимися от этой болезни и ниспошлет исцеление больным. Пользуясь случаем, призываю всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Сильное общество всегда должно быть готовым ко всем трудностям, испытаниям и изменениям. Несмотря на то, что текущий год сопровождается такими испытаниями, мы все терпеливо с великодушием и стойкостью побеждая все невзгоды, будем уверенно двигаться к новым успехам.

Пусть Всевышний дарует каждому дому благополучие, счастье и отдалит от нас все беды и болезни.

Желаю, чтобы этот праздник стал благом для нашей страны, всего мусульманского мира и принес изобилие и достаток!

Пусть Всевышний сохранит наш Кыргызстан и даст нам возможность встретить и следующий Курман айт в мире и здравии!".


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URL: https://www.vb.kg/403737
Теги:
Курман айт, Садыр Жапаров
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