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Президент Казахстана поздравил кыргызстанцев с праздником

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- Бакыт Басарбек
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Кыргызстана и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с праздником Курман айт.

"Уверен, что священный праздник Курман айт, широко отмечаемый всем исламским миром, наполненный щедростью и любовью, созиданием и добром, будет способствовать дальнейшему укреплению духовных ценностей, дружбы и сотрудничества наших стран", - говорится в поздравительной телеграмме Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову счастья, успехов и достижений в добрых начинаниях, а братскому народу Кыргызстана - процветания и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/403738
Теги:
Курман айт, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев
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