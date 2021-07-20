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Шавкат Мирзиёев поздравил народ Кыргызстана с Курман айтом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил народ Кыргызстана и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с праздником Курман айт.

"Искренне поздравляю Вас и выражаю свои самые добрые пожелания в связи с праздником Курбан Хайит, отмечаемым мусульманами всего мира с огромной радостью, и являющимся для народов наших стран символом милосердия и толерантности. Уверен, что в результате наших совместных усилий отношения дружбы и стратегического партнёрства между Узбекистаном и Кыргызстаном будут и дальше устойчиво развиваться во благо наших народов. Выражаю надежду, что полноценная реализация всех договорённостей, достигнутых в последнее время в ходе ряда плодотв орных встреч на высшем и высоком уровнях, будет служить общему прогрессу наших стран и прочной основой для будущего наших братских народов. В эти прекрасные и светлые дни прошу у Всевышнего крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружескому кыргызскому народу - мира и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/403739
Теги:
Курман айт, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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