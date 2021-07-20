В Оше в праздничном Айт намазе приняли участие 6 тысяч человек

В центральной мечети Сулайман-Тоо города Ош сегодня состоялся праздничный Айт намаз в честь священного праздника Курман Айт, сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, заведующий Южного регионального отдела Государственной комиссии по делам религий КР Исакбай Мурзабеков, представители духовенства, аксакалы и жители всех муниципальных территориальных управлений города Ош.

На мероприятии в своей речи мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов поздравил всех со священным праздником Курман Айт, подчеркнув, что испокон веков Курман Айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

Всего в праздничном Айт намазе в центральной мечети Сулайман-Тоо города Ош приняло участие около 6 тысяч человек.

Отметим, что сегодня во всех 41 мечетях города прошел праздничный Айт намаз.