Погода
$ 84.45 - 84.75
€ 99.12 - 100.62

В Оше в праздничном Айт намазе приняли участие 6 тысяч человек

140  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центральной мечети Сулайман-Тоо города Ош сегодня состоялся праздничный Айт намаз в честь священного праздника Курман Айт, сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, заведующий Южного регионального отдела Государственной комиссии по делам религий КР Исакбай Мурзабеков, представители духовенства, аксакалы и жители всех муниципальных территориальных управлений города Ош.

На мероприятии в своей речи мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов поздравил всех со священным праздником Курман Айт, подчеркнув, что испокон веков Курман Айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

Всего в праздничном Айт намазе в центральной мечети Сулайман-Тоо города Ош приняло участие около 6 тысяч человек.

Отметим, что сегодня во всех 41 мечетях города прошел праздничный Айт намаз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403743
Теги:
Ош, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  