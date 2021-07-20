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МОТ: гендерное неравенство на рынке труда усугубляется

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- ВБ
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После пандемии на рабочие места вернется меньше женщин, чем мужчин, пишут ООН Новости со ссылкой на новый отчет Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, в 2019-2020 годах занятость среди женщин сократилась на 4,2 процента, потеряно 54 миллиона рабочих мест. Среди мужчин этот показатель сократился на 3 процента – на 60 миллионов рабочих мест. Это значит, что в этом году работающих женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году. При этом число занятых мужчин скорее всего в ближайшее время вернется к показателям двухлетней давности.

Эксперты МОТ подсчитали, что в этом году лишь 43 процента женщин трудоспособного возраста будут иметь работу, тогда как среди мужчин этот показатель составит 69 процентов.

По данным МОТ, женщины также в большей степени пострадали материально, поскольку они составляют большинство в отраслях, на которые пришлись главные потери, связанные с карантинными мерами.

Не во всех регионах, правда, складывается одинаковая картина. Более других пострадало женское население Латинской Америки, на втором месте – арабские страны, затем жительницы Азиатско-тихоокеанского региона. В Европе показатель занятости среди женщин сократился лишь на 2,5 процента, а в Центральной Азии – на 1,9 процента.


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URL: https://www.vb.kg/403745
Теги:
ООН, трудоустройство
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