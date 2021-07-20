МОТ: гендерное неравенство на рынке труда усугубляется

После пандемии на рабочие места вернется меньше женщин, чем мужчин, пишут ООН Новости со ссылкой на новый отчет Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, в 2019-2020 годах занятость среди женщин сократилась на 4,2 процента, потеряно 54 миллиона рабочих мест. Среди мужчин этот показатель сократился на 3 процента – на 60 миллионов рабочих мест. Это значит, что в этом году работающих женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году. При этом число занятых мужчин скорее всего в ближайшее время вернется к показателям двухлетней давности.

Эксперты МОТ подсчитали, что в этом году лишь 43 процента женщин трудоспособного возраста будут иметь работу, тогда как среди мужчин этот показатель составит 69 процентов.

По данным МОТ, женщины также в большей степени пострадали материально, поскольку они составляют большинство в отраслях, на которые пришлись главные потери, связанные с карантинными мерами.

Не во всех регионах, правда, складывается одинаковая картина. Более других пострадало женское население Латинской Америки, на втором месте – арабские страны, затем жительницы Азиатско-тихоокеанского региона. В Европе показатель занятости среди женщин сократился лишь на 2,5 процента, а в Центральной Азии – на 1,9 процента.