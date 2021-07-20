Погода
$ 84.45 - 84.75
€ 99.12 - 100.62

Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года

129  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Порошенко обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Он отметил, что уже через год "коренной крымскотатарский народ" сможет свободно отметить его в Бахчисарае. При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут "одолеть агрессора" и вернуть полуостров в состав страны.

Ранее старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов подсчитал, что украинская экономика потеряла от присоединения Крыма к России в 2014 году 135 миллиардов долларов. "135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметил экономист, комментируя результаты исследования по заказу представительства президента Украины в Крыму и фонда "Возрождение".

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ на заявление о потерях Киева отметил ошибочный характер подобных рассуждений. Депутат отметил, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы нанесенного ущерба взята с потолка.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403747
Теги:
Россия, Украина, Петр Порошенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  