Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Порошенко обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Он отметил, что уже через год "коренной крымскотатарский народ" сможет свободно отметить его в Бахчисарае. При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут "одолеть агрессора" и вернуть полуостров в состав страны.

Ранее старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов подсчитал, что украинская экономика потеряла от присоединения Крыма к России в 2014 году 135 миллиардов долларов. "135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметил экономист, комментируя результаты исследования по заказу представительства президента Украины в Крыму и фонда "Возрождение".

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ на заявление о потерях Киева отметил ошибочный характер подобных рассуждений. Депутат отметил, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы нанесенного ущерба взята с потолка.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Источник: lenta.ru