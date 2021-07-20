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Кыргызстан участвует в операциях СНГ против финансирования терроризма

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- Евгений Денисенко
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Меры, принимаемые государствами СНГ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения рассмотрено на очередном, 17-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки этих стран. Оно прошло под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании участвовали специалисты соответствующих структур Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. А также – представители Исполнительного комитета СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств участников СНГ, Антитеррористического центра стран Содружества, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Секретариата ОДКБ, Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в Росфинмониторинге, члены Совета одобрили, в частности. концепцию операции "Орион"" которая направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. И утвердили проекты новых положений о рабочих группах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по противодействию финансированию терроризма.

Были также подведены итоги реализации за 2020 год и первый квартал 2021-го Плана проведения регулярной операции по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование "Барьер"). И обсуждены вопросы создания Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств СНГ "СиНерГия".

Кроме того, был рассмотрен ход проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности. В первом, отборочном этапе олимпиады, состоявшемся в конце мая, приняли участие студенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также российские школьники 8 – 10 классов. Они состязались в знаниях по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Так, среди студентов определяли лучших в сферах экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выбирали знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права, экономики. Победителями отборочного этапа стали 103 школьника и 332 человека. Именно они и примут участие в финальном этапе олимпиады, который пройдет 3 – 9 октября в Сочи.

В том же месяце там, как планируется, состоится следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Напомним, что мае-июне текущего года с их участием уже проходила пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), включавшая заседания рабочих групп и пленарное заседание. Кыргызстан на них представлял председатель Государственной службы финансовой разведки Канатбек Тургунбеков, руководил работой пленарного заседания председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

А немного ранее, в феврале, был заключен Меморандумом о взаимопонимании между ЕАЭС и ЕАГ. ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)- межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в соответствующей сфере. В ФАТФ входят 37 стран и две международные организации, а в ЕАГ - Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации.


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URL: https://www.vb.kg/403749
Теги:
СНГ
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