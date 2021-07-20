В Кыргызстан на чемпионат мира по боевым искусствам приедут файтеры из РФ

Российские спортсмены примут участие в чемпионата мира по боевым искусствам "Единство – 2021", который состоится нынешней осенью в Кыргызстане. Вопросы подготовки и проведения этих международных состязаний обсудили в Москве посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат и председатель Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации "ММА-Свободный поединок" Василий Борисов.

Свое участие уже подтвердили спортивные делегации из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Основная цель турнира, как подчеркнули собеседники, - содействие укреплению дружбы между народами, развитию взаимосвязей между спортивными сообществами различных государств.

Организация "ММА-Свободный поединок" была создана в 2014 году и своими задачами провозгласила вовлечение молодежи в мир спорта, воспитание патриотизма и единства народов.

"Техника Free Fighting (свободные поединки) - это бои с минимальными ограничениями. В арсенале бойца ударная техника руками, ногами, захваты и броски, добивание соперника, болевые и удушающие приемы. В современном мире единоборств бойцы свободного стиля успешно выступают на соревнованиях по кик-боксингу, боевому самбо, рукопашному бою, грепплингу, в поединках ММА. Также бойцы всех стилей могут успешно выступать в наших соревнованиях благодаря широкому разрешенному спектру действий спортсменов. Отсутствие травматизма достигается благодаря отработанным годами правилами соревнований и четкому контролю поединка со стороны судейской бригады", - отмечается на сайте этой организации.

Также сообщается, что чемпионат и первенство мира по MMA-Free Fighting пройдут на территории Кыргызской Республики, в городе Чолпон-Ата 3-8 августа, в рамках чемпионата мира по боевым искусствам "Единство 2021". И организуются, как заявлено, в целях развития и популяризации единоборств, укрепления спортивных связей между их национальными федерациями, выявления сильнейших спортсменов в мире ММА.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области рассказали, что единоборства очень популярны сегодня и среди кыргызской молодежи в России. Молодые кыргызстанцы тренируются здесь в многочисленных клубах, успешно выступают на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Традиционным стал и международный турнир по смешанным единоборствам "Спорт против преступности" на Кубок МВД КР в Москве.

Первое из таких соревнований состоялось 4 апреля 2015 года в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов" и было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на нем разыгрывался "Кубок Дружбы народов". Почин МВД республики тогда поддержали Федерация ММА КР, Федерация по смешанным боевым искусствам Московской области, посольство КР в РФ, ряд бойцовских клубов. В их числе – созданный молодым предпринимателем из Кыргызстана Кубанычбеком Осмонбековым (недавно он также возглавил Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области) клуб "Айкол" - сегодняшняя профессиональная лига по ММА #AIKOLFC. С тех пор такие турниры проводятся ежегодно. В нынешнем году он прошел в апреле, участие в нем приняли спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, различных регионов России.