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В Бишкеке группа девочек нападает на своих сверстниц. МВД разбирается

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Буквально пару дней назад на просторах интернета появилось видео, в котором девочка-подросток, примерно шестнадцати лет, избивает другого подростка младше себя. По словам комментаторов и очевидцев виновником происшествия является некая Эля, что возглавляет группу альтернативных подростков или подростков-неформалов. Проанализировав предоставленную в открытом доступе информацию, стало понятно, что этот случай – далеко не первый и что такое происходило и происходит регулярно. В основном, группа этих подростков находится в месте между гостиницей Хаят и Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева.

Чем именно они занимаются? Комментаторы рассказывают, что этих подростков нередко можно встретить в состоянии алкогольного опьянения, некоторые из них принимают наркотики, в том месте часто происходят драки или групповые избиения подростков помладше – и все это происходит средь бела дня. Причем, первые подчеркивают, что милиция в курсе всего, но не предпринимает никаких мер из-за несовершеннолетнего возраста нарушителей.

Как оказалось, глава группы этих подростков – Эля – нередко сама являлась инициатором драк, подходя к незнакомым девушкам и спрашивая об их сексуальной ориентации. В случае ответа "гетеро" или "традиционная ориентация", девушки подвергались словесным унижениям, а нередко и телесным повреждениям.

"Недавно произошел случай: мне поступали угрозы со стороны "хаятовских" подростков, также угрозы поступали моей подруге только потому, что мы отказались участвовать в их компании. После всех угроз я и моя подруга распространили все, что происходило возле Хаята, потому что нам угрожали расправой, сливали наш домашний адрес и т.д. Помимо этого, они угрожают смертью и преследуют нескольких девочек-подростков, из-за них девочки боятся выходить на улицу. Мы связались с РУВД, ведется расследование. Милиция и органы защищают нас", – поделились в комментариях.

Случай вызвал широкий резонанс в социальной сети Instagram и все неравнодушные подростки и, не только, обьединились, чтобы помочь милиции наказать виновных.

Автор: Бегимай Карыбекова


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URL: https://www.vb.kg/403752
Теги:
МВД, молодежь, драка, Бишкек
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