Бельянинов: Кыргызскому туризму нужна стабильность в республике

Активное развитие туристической отрасли в Кыргызстана невозможно без внутриреспубликанской стабильности. Так считает генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, о чем он заявил в ходе видеомоста Москва- Минск-Ереван-Нур-Султан-Бишкек на тему "Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции".

Напомним, что в свое время, в бытность главой Федеральной таможенной службы РФ, Бельянинов в течение ряда лет являлся сопредседателем межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, часто посещал республику, был хорошо знаком ее общественности.

"Вы знаете мое отношение к Кыргызстану, сколько лет я там работал вместе с вами – отсутствие политической стабильности к росту туризма не приведет", - ответил генсек АНЕ на вопрос о перспективах развития туристической сферы в стране. По его словам, в Кыргызстане постоянно "либо весеннее обострение, либо осеннее".

"У вас есть что посмотреть, такие красоты там, такого самобытного очень мало в мире. Горы уникальные, помимо Иссык-Куля…Есть чем похвастаться. Но обеспечьте, пожалуйста безопасность туристов, соответствующий комфорт и так далее. Если вы будет каждые полгода делать революцию, то кто поедет?" – продолжил Бельянинов.

Он рассказал, что у Ассамблеи народов Евразии в республике есть партнеры, в числе которых - Ассамблея народа Кыргызстана (она принимала участие и в создании в 2017 году самой АНЕ – VB.KG). "У вас такой русский язык великолепный", - сказал Андрей Бельянинов, отметив большой вклад в развитие культуры кыргызского народа и тех преподавателей, которые были вынуждены эвакуироваться сюда в Великую Отечественную войну из Ленинграда.

"Такая база великолепная…Садись, разговаривайте. У вас живет очень много народов, национальностей. Создавайте условия, и народ к вам потянется. Это надо делать, очень надо делать", - резюмировал генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии.