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В России началась масштабная миграционная реформа

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- Евгений Денисенко
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Власти России начали масштабную миграционную реформу. Об этом говорится в обзоре на Интернет-портал СНГ, подготовленном по материалам ряда информ-агентств.

В частности, отмечается, что МВД России представило законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России, разместив документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает создание реестра трудовых мигрантов, реестра нанимающих их работодателей и реестра недобросовестных приглашающих лиц. Кроме того, трудовые мигранты смогут работать как на юридических лиц, так и на физических, а также - в качестве самозанятых или предпринимателей без юрлица.

Вместо нынешних "выдворение" и "депортация" будет введено единое понятие "высылка". Высылать мигрантов будут суд или профильное ведомство.

Прибывающие в Россию трудовые мигранты обязаны будут подписать "соглашение о лояльности" – согласие с тем, что им разрешили въехать в Россию при условии соблюдения закона и воздержания от действий в ущерб России и ее гражданам. Нарушение этих условий может повлечь запрет на въезд.

Законопроектом вводится административный надзор за законностью пребывания иностранцев в России. Появляется правоохранительный режим "контролируемое пребывание", позволяющий следить за тем, как мигранты исполняют меры административного принуждения.

МВД России также предлагает отказаться от разрешений на временное проживание иностранцев (РВП) в России и установить три миграционных режима: краткосрочное пребывание (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное пребывание (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также постоянное бессрочное проживание.

Предусматривается введение для иностранцев единого документа с электронным носителем для пребывания в России. Он сможет использоваться в качестве удостоверения личности на территории страны.

Кроме того, МВД намерено вынести за пределы России подготовку мигрантами документов для получения патента на работу, чтобы ускорить процесс его оформления, исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур.

Для получения патента необходимо будет предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность иностранца, миграционную карту с указанием цели визита, медицинские справки об отсутствии заболевания наркоманией, опасными инфекционными заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, полис добровольного медицинского страхования либо договор на оказание платных медицинских услуг.

Ранее в России упростили для мигрантов требования к владению русским языком, знанию истории и законодательства РФ, создав градацию уровней в зависимости от цели приезда иностранного гражданина. Форму и порядок проведения экзамена, основания для исключения из него, минимальные требования к уровню знаний и сроки действия сертификатов будет утверждать федеральное правительство.


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URL: https://www.vb.kg/403757
Теги:
миграция, Россия
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