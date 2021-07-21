Спасать урожай! Сейчас важнее дела нет

На встрече с представителями СМИ министр сельского хозяйства и мелиорации Аскарбек Джаныбеков признался: недобор урожая в этом году составит 20–25 процентов.

Можно предположить, что и эти тревожные цифры занижены. Знакомые фермеры Чуйской области с болью говорят о сильном отставании роста пшеницы, ячменя и кукурузы, почти полностью выгоревших от засухи люцерне, эспарцета, да и сбор овощей по этой же причине будет более чем скудный. Нацстатком еще в середине июня сообщил о том, что из 100 тысяч гектаров в Чуйской области полностью сгорели 6 тысяч. А за месяц ситуация могла только ухудшиться.

Уже каждый кыргызстанец понимает, что грядущая зима принесет немало проблем, важнейшими из которых станут дефицит основных продуктов питания и рост цен на них. Если сейчас масло, сахар, мясо, некоторые виды овощей по сравнению с прошлым годом подорожали на 60 процентов, то можно представить, что будет зимой, и особенно весной.

К чести министра нужно признать, он не ограничивается сбором информации, но принимает реальные меры по созданию так называемой подушки продовольственной безопасности.

Так, по инициативе Аскара Джаныбекова и правительства в скором времени из Китая поступит гуманитарная помощь: 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара и 20 тысяч тонн растительного масла. Ведутся переговоры с руководителями аграрных отраслей Казахстана и Узбекистана о закупке пшеницы. Сейчас на складах Госфонда матрезервов имеется 78 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн муки.

Снизить процентные ставки, и как можно скорее

Как неоднократно сообщал "Вечерний Бишкек", Минсельхоз добился от правительства принятия постановления об установлении нулевой ставки на импорт сахара и растительного масла. Меры уже принесли желаемый эффект. Цены на эти продукты немного снизились.

В правительстве сейчас также прорабатывается вопрос о снижении процентных ставок по кредитам, на которые была взята в лизинг сельхозтехника. Если раньше фермеры платили 7 процентов в год, то в нынешнем году будут только 4. Конечно, финансисты не в восторге от этой инициативы Минсельхоза и правительства, но ситуация вынуждает соглашаться. Кстати, по предварительным данным, правительство планирует увеличить в будущем году бюджет проекта "Финансирование сельского хозяйства" с 1,5 миллиарда до 3,5 миллиарда сомов. Если это действительно будет так, то проблем у наших сельхозпроизводителей и переработчиков поубавится.

На прошлой неделе Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства "О товарах, облагаемых налогами на добавленную стоимость по ставке ноль процентов". Речь здесь идет об освобождении от уплаты НДС на импорт кормов для сельскохозяйственных животных. Действовать этот документ будет в случае его принятия с 15 июля до 31 августа.

Необходимость в подобном шаге самая насущная. Тюк сена с 56 сомов в прошлом году подскочил до 256 сомов (!), тюк соломы - со 110 сомов до 195 сомов. Многие животноводы уже сейчас не в состоянии приобретать корма по такой стоимости.

В справке–обосновании к этому документу подчеркивается: "В настоящее время наблюдается тенденция роста поголовья домашнего продуктивного скота и объема производства продукции животноводства. Однако фермеры обеспечивают население республики мясом всего лишь на 59,3 процента. А если кормов будет не хватать, то эта цифра уменьшится в лучшем случае наполовину".

Стыдно сказать: только сено и солома

Отмена НДС на импорт кормов, конечно, вызовет сокращение поступлений в бюджет, однако будет способствовать насыщению рынка животноводческой продукцией, что обязательно приведет к понижению цен на нее. Кроме того, предлагаемая Минсельхозом мера позволит увеличить объемы завоза крупного рогатого скота, а это, по мнению авторов проекта постановления, приведет к улучшению материально–технической базы откормочных хозяйств, увеличению заказов на поставку комбикормов из–за рубежа.

Может быть, кстати, произойдет и невероятное: в стране начнет возрождаться собственное кормопроизводство. Стыдно сказать, но факт: у нас животные питаются только сеном и соломой, поэтому надои и привесы самые низкие по СНГ. Но почему постановление о снятии НДС на корма будет действовать только до 31 августа? Неужели осенью ситуация с кормами улучшится? Вряд ли. Да, будут собраны второй и третий укосы многолетних трав, но все равно буренки и овцы могут остаться на голодном пайке. Так что уж если и устанавливать льготы, то всерьез и надолго. Половинчатые решения не принесут желаемого результата.

Госзаказ накормит нас

Мировая практика доказывает: вопросы продовольственной безопасности нужно решать на строго научной основе. Во всех развитых странах действуют институты, которые ежегодно определяют потребности населения в продуктах питания. И на основе выводов ученых создается госзаказ. Фермеры стоят в очереди на получение этого госзаказа, потому как только он позволяет получать гарантированную прибыль.

В нашей стране подобного планирования, как и госзаказа, не существует даже в зачаточной форме. В аграрном секторе царит полная анархия, что приводит к дефецитут и росту цен, а это особенно недопустимо в сегодняшних условиях. Недавно один из чиновников Минсельхоза раскрыл истинные причины резкого скачка цен на морковь. Оказывается, только за пять месяцев прошлого года было экспортировано 13 тысяч тонн этого овоща, а весной нынешнего года этот показатель подскочил до 31 тысячи тонн. Вот почему морковь стала недоступной для кыргызстанцев - дома ее осталось совсем чуть–чуть. При этом чиновники Минсельхоза утверждали, что скоро на рынках появится новый урожай и цены стабилизируются. Урожай появился, только цена на оранжевый корнеплод еще пару недель оставалась прежней. И только недавно пошла на спад - до 50–60 сомов за килограмм. Это, конечно, хоть какое–то облегчение, но тяжесть ценового прессинга над кыргызстанцами мало что меняет.

А если мы будем отправлять за кордон в таких же объемах, как морковь, мясо, молоко, картофель, то с чем тогда вообще останемся? Сама жизнь диктует необходимость возрождения системы государственных закупок продовольствия. Без нее мы пропадем.

Здесь есть о чем подумать Антимонопольному комитету и правительству.

Правда, возможность регулировать процесс у антимонопольщиков практически нет. Судя по их отчетам, единственный рычаг воздействия - это совещания, разговоры–уговоры с производителями и торговцами о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты. Но, судя по всему, это мало помогает.

Они были, но их, как обычно, загубили

Во второй половине нулевых годов в стране была создана государственная структура, которая занималась скупкой урожая у фермеров и его дальнейшей переработкой. Называлась она Агропродкорпорация. К сожалению, ее руководители изрядно скомпрометировали своими коррупционными деяниями отличную идею: скупали урожай за копейки, а потом продавали его втридорога.

Пришедшие на смену режима Бакиева власти даже боялись вспомнить об этой структуре, и, между прочим, напрасно. Подобные организации успешно действуют не только в странах ближнего, но и дальнего зарубежья. Они работают прозрачно, под жестким контролем со стороны государства. Власти после переговоров с фермерами определяют закупочные цены на сельхозпродукцию, а заготовительные компании исполняют принятые решения.

Специалисты предлагают еще один способ установления цивилизованных отношений в аграрном секторе: открытие товарно–сырьевых бирж. На официальных торгах фермеры могли бы реализовать свою продукцию по выгодным для них ценам. Но этот вариант требует детальной проработки. Сомнительно, что бедный фермер, наковырявший две–три тонны картошки, поедет на биржу реализовывать свой товар. А таких большинство.

Еще один вариант - создание закупочных организаций. И это тоже давно существующая и эффективная мировая практика. В общем, современных способов обеспечения населения основными видами продовольствия существует немало. Нужно только кому–то взять на себя смелость выбрать самый подходящий из них и начать претворять его в жизнь. Ситуация уже не позволяет и дальше барахтаться в омуте дикого рынка.