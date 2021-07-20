Погода
$ 84.45 - 84.75
€ 99.12 - 100.62

Фермерам Кыргызстана выдали 4,2 миллиарда сомов льготных кредитов

100  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для поддержки сельхозпроизводителей в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства – 9" на 1 июня 8 тысяч 936 фермеров Кыргызстана получили льготное кредитование. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В совокупности фермеры получили 4,2 миллиарда сомов льготных кредитов.

Напомним, девятая программа финансирования сельского хозяйства была утверждена постановлением правительства Кыргызской Республики 4 февраля текущего года. В рамках проекта коммерческим банкам выделено 372 миллиона сомов на субсидирование процентных ставок коммерческих банков, участвующих в реализации проекта "ФСХ–9".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403761
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  