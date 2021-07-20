Фермерам Кыргызстана выдали 4,2 миллиарда сомов льготных кредитов

Для поддержки сельхозпроизводителей в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства – 9" на 1 июня 8 тысяч 936 фермеров Кыргызстана получили льготное кредитование. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В совокупности фермеры получили 4,2 миллиарда сомов льготных кредитов.

Напомним, девятая программа финансирования сельского хозяйства была утверждена постановлением правительства Кыргызской Республики 4 февраля текущего года. В рамках проекта коммерческим банкам выделено 372 миллиона сомов на субсидирование процентных ставок коммерческих банков, участвующих в реализации проекта "ФСХ–9".