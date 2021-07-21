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У задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом

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У Алексея Сафонова, главы ГИБДД Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции, нашли роскошный особняк с золотым унитазом. Фотографии коттеджа публикует депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На снимки попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах - лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванна с золотыми смесителями.

Алексея Сафонова и ряд его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403762
Теги:
задержание, Россия, МВД
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