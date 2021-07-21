В Самаре вынужденно сел самолет, летевший из Бишкека в Москву

Самолет, который совершал перелет из Бишкека в Москву экстренно приземлился в Самаре, в международном аэропорту "Курумоч". Это, по сообщению российских СМИ, произошло 19 июля, в 7.43.

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Пилоты заблаговременно связались с диспетчером, сообщив о возникшей на борту проблемеэ На взлетной полосе "Курумоча" лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший вынужденную посадку, уже ждала карета скорой помощи. Врачи провели осмотр пассажира. Было принято решение о его госпитализации в одну из местных больниц.

Из-за ЧП задержка рейса составила около одного часа. Уже в 8.50 минут самолет отправился в Москву. Происшедшее не вызвало перебоев в работе аэропорта. Он продолжил функционировать в штатном режиме, принимая и отправляя воздушные суда без ограничений.

К слову, недавно в аэропорту "Курумоч" была совершена еще одна экстренная посадка самолета, который летел из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.

Аналогичная история, но уже трагическая, произошла в "Курумоче" в ноябре 2019-го. Здесь пришлось экстренно посадить самолет из-за смерти пассажира. Лайнер летел из Москвы в Узбекистан, в какой-то момент полета одному из пассажиров стало плохо, он жаловался на боли в груди. Экипаж самолета принял решение срочно приземлиться в Самаре. Но мужчина не дождался медицинской помощи и скончался до приземления.