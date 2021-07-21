Бишкекчане убирают мусор на берегу озера Иссык-Куль (фото)

На днях всех желающие бишкекчане смогли принять участие в уборке пляжа в селе Кара-Сай на южном берегу Иссык-Куля. Такой субботник организовали туристическая компания "НаМарс", сотрудники проекта ПЭРЭТО и общественный фонд "CAMP Алатоо".

Но сначала горожане побывали в юрточном лагере "Жайчы", где им рассказали об уникальном первом в нашей стране общественном микрозаповеднике "Байбоосун", созданном ОФ "CAMP Алатоо". Он расположен на площади 14 тысяч гектаров в Тонском районе Иссык-Кульской области. Его цель - сохранения биоразнообразия, экосистем, генофонда семян пастбищной растительности, институционального развития охотничьих организаций, повышения эстетической привлекательности ландшафтов.

Почему общественный? Этот статус обусловлен ответственностью местного сообщества за сохранение местных пастбищ и охрану заповедной зоны. Для обеспечения порядка и пресечения правонарушений на территории заповедника создана егерская служба из числа местных жителей – бывших членов общества охотников и рыболов.

Лагерь для посещения был выбран неспроста. Проект ПЭРЭТО продвигает идеи использования энерго- и ресурсосберегающих технологий в туристической отрасли Кыргызстана. И в этом юрточном лагере некоторые из таких технологий уже используют. Например, на территории установили солнечные батареи для нагревания воды, есть солнечные сушилки, в которых сушат курут, ягоды и фрукты. Кстати, там же можно увидеть экопродукцию, которую выпускают в "Байбоосуне". Скоро стеллажи с экотоварами появятся еще в шести гостевых домах для туристов.

Информационный центр в лагере – это настоящий экодом, построенный с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий. В комнате, где туристам рассказывают о микрозаповеднике, большие окна – от пола до потолка. В помещение попадает много солнечного света, поэтому меньше используется электричества для освещения и отапливания комнаты. С помощью специальной кровли удалось добиться теплостойкости в доме.

После такой интересной экскурсии по живописному лагерю участники поездки отправились на уборку территории пляжа. Что интересно, в последнее время многие туркомпании стараются в своей деятельности не только продвигать походы в красивые места нашей страны, но и вносить свой вклад в сохранение природы и экологии. Радует, что эту идеи поддерживают бишкекчане, такие поездки пользуются спросом.

Эльмира Таштемирова приехала на уборку берега с детьми и внуком. Говорит, что они с семьей целенаправленно выбирали поездку, в которой можно провести время с пользой и удовольствием. Она рассказала, что у себя дома семья тоже старается придерживаться принципов бережного отношения к экологии. Они сортируют свои отходы: пластик и бумагу собирают отдельно и затем сдают на переработку. Это лучше, чем выкинуть их в мусорный бак, откуда отходы попадут на свалку и будут разлагаться много лет.

- Считаю, что это тоже какая-то помощь нашей природе и экологии. Было бы здорово, чтобы у нас в стране были мусороперерабатывающие заводы. В будущем, я думаю, мы к этому тоже придем, - говорит она.

На берегу в селе Кара-Сай, на первый взгляд, казалось, чисто. Люди были поначалу в недоумении: почему их привезли именно сюда? Но оказалось, что кто-то выкопал яму на пляже, скинул туда мусор и присыпал сверху песком. Под песком оказалось много бумажек и оберток из-под продуктов питания, разбитых стеклянных бутылок и десятки метров рыболовных сетей, скорее всего, браконьерских. Всего участники поездки собрали 30 мешков мусора и вывезли его с собой в Бишкек.

Проект ПЭРЭТО проводит подобный субботник уже в 4-й раз – раз в месяц, начиная с апреля. Планируется проводить такие субботники и дальше – ведь туристы путешествуют по стране круглый год, часто оставляя после себя, увы, горы мусора. Особенностью этих субботников является то, что собранный мусор сдается затем в пункты приема, сортировки и переработки отходов на местах.